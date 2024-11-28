Минобороны РФ сообщило об уничтожении систем РСЗО, применяющих ATACMS

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные в ответ на украинские удары вглубь территории России в течение недели нанесли удары по местам размещения систем западного дальнобойного оружия ВСУ в ряде областей, заявили в Минобороны РФ в четверг.

"25 ноября ударами баллистических ракет "Искандер" в Сумской области уничтожены пять пусковых установок реактивных систем залпового огня, применяющих дальнобойные ракеты ATACMS, в том числе две пусковые установки РСЗО MLRS и транспортно-заряжающая машина к ним в районе н. п. Токари (8 км сев.-зап. Сумы), и три пусковые установки РСЗО HIMARS в районе н. п. Малый Бобрик (20 км юг.-вост. Сумы), а также до 30 специалистов личного состава боевых расчетов данных пусковых установок", - говорится в сообщении министерства.

В нем отмечается, что ударом ракеты "Искандер" по пункту временной дислокации отряда центра специальных операций ВСУ в Одессе уничтожены 72 человека личного состава боевых расчетов управления безэкипажными морскими дронами, в том числе девять французских инструкторов и технических специалистов.

Минобороны РФ сообщило, что это ответ на удары ВСУ вглубь территории России.

Как заявили в Минобороны, 25 и 26 ноября в результате ударов баллистическими ракетами "Искандер" по стартовой позиции в районе села Новомихайловка Одесской области уничтожены две пусковые установки с опытными баллистическими ракетами "Гром-2", а также пусковая установка и транспортно-заряжающая машина украинского противокорабельного комплекса "Нептун".

"Кроме того, нанесены удары по пунктам дислокации специалистов, в том числе иностранных, обеспечивающих их боевое применение и обслуживание систем западного дальнобойного оружия", - отметили в Минобороны РФ.

"25 ноября в результате ракетного удара по штабу подразделения Главного управления разведки (ГУР) "Кракен" в городе Харьков уничтожено до 40 человек иностранных специалистов, преимущественно из США", - сообщили в российском военном ведомстве.