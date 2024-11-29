Силы ПВО сбили за ночь 47 украинских дронов

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - За прошедшую ночь силы ПВО уничтожили 47 беспилотников ВСУ в Ростовской, Белгородской, Брянской и Воронежской областях, Краснодарском крае и Крыму, сообщили в министерстве обороны России.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов. 29 БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, восемь - над территорией Краснодарского края, по три - над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один - над территорией Республики Крым", - говорится в сообщении.