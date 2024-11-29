Во Владивостоке 8,5 тыс. человек остались без тепла из-за аварии

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Авария оставила без тепла жителей четырех улиц Владивостока - 8,5 тыс. человек.

"Утром 29 ноября 2024 года в результате порыва на участке сети теплоснабжения прекращено предоставление коммунальной услуги на улицах Грибоедова, Гоголя, Толстого, Некрасовской во Владивостоке", - сообщила прокуратура Приморского края в пятницу.

Надзорное ведомство организовало проверку, уже начались аварийно-восстановительные работы.

По данным экстренных служб, без тепла остались 8,5 тыс. горожан.

Как отмечает "Примгидромет", температура воздуха во Владивостоке опустилась до минус 1 - минус 4 градусов Цельсия.