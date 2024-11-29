Российские военные за неделю уничтожили 10 ракет ATACMS ВСУ

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные за неделю сбили 10 тактических ракет ATACMS ВСУ, сообщило Минобороны РФ в пятницу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", десять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США", - говорится в сообщении министерства.

По его данным, в течение недели нейтрализовано 15 авиационных бомб Hammer и JDAM, два реактивных снаряда HIMARS.

За неделю уничтожено 353 украинских беспилотника, сообщили российские военные.