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Определены получатели бесплатных данных дистанционного зондирования Земли на 2025 год

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Правительство установило, что государственные органы и частные компании, работающие в сфере обеспечения муниципальных и государственных нужд, будут в 2025 году получать данные дистанционного зондирования Земли на безвозмездной основе.

В опубликованном постановлении говорится, что с 1 января по 31 декабря 2025 года данные дистанционного зондирования Земли из космоса и продукты, созданные на их основе, будут предоставлять безвозмездно органам государственной власти, иным государственным органам, государственным корпорациям и органам местного самоуправления при осуществлении ими своих функций или реализации ими своих полномочий.

Кроме того, предусматривается предоставления данных юридическому лицу независимо от его организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, в случае исполнения ими контракта на закупку товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд.

Правительство
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