ВС разрешил передавать в Россию возникшие из-за санкций споры не попавших под них лиц

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Спор, возникший вследствие введения антироссийских санкций, может рассматриваться отечественным судом, даже если участники разбирательства не попали под них, решил Верховный суд России.

Это обусловлено такими обстоятельствами, как сам по себе "санкционный" предмет спора, сомнения в беспристрастности зарубежного суда или арбитража, а также ограничения в доступе к правосудию в выбранной ранее юрисдикции, включая трудности с назначением представителей, оплатой сборов и пошлин за рубежом, получением виз.

Такую позицию высказала судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) Верховного суда, рассмотрев тяжбу между НС-банком и НК "ЛУКОЙЛ" из-за купона по ее еврооблигациям.

НС-банк является держателем евробондов, выпущенных LUKOIL Securities B.V. весной 2020 года со ставкой купона 3,875%. В мае 2022 года компания произвела купонную выплату по этому выпуску, но причитающиеся $19,37 тыс. банк не получил. Сумма была зачислена на счет Национального расчетного депозитария (НРД) в Euroclear Bank, но его обслуживание к тому времени уже было приостановлено.

Банк счел, что LUKOIL Securities не исполнила обязательства по выплате дохода и решил взыскать эквивалент купона - 1,28 млн рублей - с "ЛУКОЙЛа", который выступал гарантом по еврооблигациям. Но иск в сентябре 2023 года кредитная организация подала не в Лондонский международный арбитражный суд (LCIA), как предусмотрено проспектом выпуска, а в Арбитражный суд Москвы. Банк полагал, что вправе сделать это, поскольку спор обусловлен антироссийскими санкциями. Третьими лицами были заявлены НРД, в отношении которого к тому времени были введены санкции Евросоюза, и LUKOIL Securities.

Возможность обхода арбитражных оговорок о рассмотрении споров за границей появилась летом 2020 года. Согласно действующему с того времени пункту 4 статьи 248.1 Арбитражного процессуального кодекса российский суд рассматривает спор, если арбитражная оговорка неисполнима из-за введения санкций в отношении "одного из лиц, участвующих в споре", создающих ему препятствия в доступе к правосудию.

Однако Арбитражный суд Москвы отказался рассматривать спор НС-банка с "ЛУКОЙЛом", поскольку участники спора не были подсанкционными лицами. "На истца, в отношении которого не введены санкции иностранных государств, не распространяется право обращения к средствам защиты, предусмотренным статьей 248.1", - объяснила свое решение первая инстанция. Также суд отметил, что нет доказательств по части наличия препятствий в доступе к правосудию.

Апелляция и суд округа оставили это решение без изменения.

Однако СКЭС ВС РФ, рассмотрев жалобу НС-банка, с выводами нижестоящих судов не согласилась.

Во-первых, она указала, что по смыслу норм АПК российский арбитражный суд рассматривает спор между сторонами, если причиной его возникновения стали зарубежные санкции. Именно так, по оценке судей ВС, обстоят дела в рассматриваемом случае: основанием для возникновения разбирательства послужили ограничительные меры, которые привели к невозможности получения НС-банком купона по еврооблигациям.

Во-вторых, если причиной возникновения спора стало введение ограничительных мер со стороны государства, в котором планировалось его рассмотрение, то это "не может не вызывать обоснованных сомнений беспристрастность арбитров (судей) в правовой оценке основания спорного правоотношения", - отметила коллегия. В тяжбе НС-банка и "ЛУКОЙЛа", по мнению судей ВС, существует высокая вероятность принятия решения, которое будет соотнесено с целями санкций в отношении российского финансового сектора, поскольку взыскание с гаранта долга российской компанией может быть расценено как попытка обхода запрета выплат в их пользу, и это тоже является основанием для перевода разбирательства в российскую юрисдикцию.

В-третьих, российский арбитражный суд принимает к рассмотрению спор на основании статьи 248.1 АПК, если исполнение арбитражной оговорки невозможно из-за ограничения доступа к правосудию в избранном суде. При этом, говорится в определении коллегии, препятствия для доступа к правосудию могут создаваться не только абсолютной невозможностью восстановления нарушенных прав в судебном порядке, но и обременительностью первоначально согласованной процедуры из-за существенного и непредвидимого изменения обстоятельств: возникновения сложностей с оплатой арбитражного сбора или государственной пошлины за рассмотрение спора, исключение возможности привлечения иностранного процессуального представителя, ограничений для физического присутствия в месте рассмотрения спора вследствие затруднительности пересечения государственной границы и т.п.

Все эти обстоятельства сами по себе являются достаточным основанием для переноса судебного разбирательства в России, говорится в определении. Они "не могли быть приняты во внимание банком при приобретении облигаций LUKOIL Securities B.V. на условиях арбитражной оговорки и, как следствие, истец не мог предвидеть возможность ее исполнения в сложившихся условиях", говорится в опубликованном определении.

В связи с этим СКЭС Верховного суда отменила решения нижестоящих судов и отправила спор на новое рассмотрение в Арбитражный суд Москвы.