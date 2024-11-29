Дагестан в декабре начнет строительство обхода Дербента

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Дагестан в декабре текущего года планирует приступить к строительству обхода Дербента, сказал глава республики Сергей Меликов в ходе "прямой линии" в пятницу.

"Мы уже строим обход Хасавюрта. По Дербенту проект готов, прошел экспертизу. И мы не будем откладывать это (начало строительства - ИФ) до 2025 года (как планировалось ранее - ИФ), мы на следующей неделе начнем работы по обходу Дербента", - сообщил Меликов.

Он добавил, что в настоящее время проект обхода Махачкалы проходит экспертизу, в 2025 году планируется начать строительные работы.

Как сообщалось, ООО "Дорсервис-09" (Дагестан) стало победителем тендеров на выполнение работ по строительству участков автомобильной дороги в обход Дербента (I-VII этапы). Общая стоимость заключенных контрактов - 46,3 млрд рублей.

Ранее Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства объезда Дербента.

Основной вид деятельности ООО "Дорсервис-09" - строительство автомобильных дорог и автомагистралей. По данным ЕГРЮЛ, 50% в ООО владеет Гизбулла Будунов, 50% - Гаджи Абдулатипов. По итогам 2023 года компания получила чистую прибыль в размере 81,6 млн рублей, что на 5% меньше, чем годом ранее, выручка выросла на 24,4% - до 3,298 млрд рублей.

В Дагестане планируется реконструкция участков федеральных автодорог в обход Хасавюрта, Махачкалы и Дербента. Ввод в эксплуатацию всех трех обходов запланирован на 2028 год.