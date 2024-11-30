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Непогода стала причиной задержки рейсов в аэропорту Минвод

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Задержки рейсов из-за непогоды возможны в субботу в Международном аэропорту "Минеральные Воды" (Ставропольский край), сообщает пресс-служба аэропорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями и ограниченной видимостью в районе аэродрома возможны задержки рейсов на прибытие и на вылет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что все службы работают для обеспечения "устойчивого функционирования всех жизненно важных систем аэропорта".

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на данный момент задерживаются прилеты четырех рейсов из Москвы, Нижневартовска, Алматы, Шарм-эль-Шейха.

Как сообщает Госавтоинспекция региона, в субботу туман накрывает отдельные территории Ставрополья, также отмечается небольшая гололедица и изморозь.

Аэропорт "Минеральные Воды" является крупнейшим авиаузлом Северо-Кавказского федерального округа.

Ставропольский край Минеральные Воды
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