Два мирных жителя ранены из-за атаки дрона в Белгородской области

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об атаке беспилотника ВСУ в Борисовском районе, в результате чего пострадали два человека.

"В селе Берёзовка Борисовского района FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате атаки ранены два мирных жителя", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

Пострадавшие доставляются в больницу, им оказывается вся необходимая медицинская помощь, добавил губернатор.