Минобороны заявило, что за сутки на курском направлении ВСУ потеряли более 250 военных

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Потери вооруженных сил Украины в Курской области за сутки составили более 250 военных, сообщили в Минобороны РФ в субботу.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены два танка, две боевые машины пехоты, боевая бронированная машина, а также четыре автомобиля и два миномета", - говорится в сообщении.

По данным министерства, всего за время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла более 36 850 военных.

Как сообщило Минобороны, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 14 украинских бригад в районах населенных пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидовка, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово и Свердликово Курской области.

"Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнем артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населенных пунктов Александрия, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Кубаткин, Лебедевка, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Новоивановка, Плёхово, Свердликово (Курская область - ИФ), а также Басовка, Беловоды, Водолаги, Журавка и Локня в Сумской области", - сказали в ведомстве.

По его данным, за все время боевых действий на курском направлении украинская армия потеряла 225 танков, 160 боевых машин пехоты, 123 бронетранспортера, 1 202 боевые бронированные машины, 1 060 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок реактивных систем залпового огня, в том числе 11 HIMARS и шесть MLRS производства США, 13 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, из них 13 инженерных машин разграждения, одна установка разминирования УР-77. Уничтожены шесть бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабная машина ВСУ, сообщили в Минобороны.