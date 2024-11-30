В МИД РФ подтвердили готовность к диалогу с Японией при отказе Токио от враждебного курса

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД России Мария Захарова подтвердила готовность РФ к диалогу с Токио при отказе японской стороны от враждебного курса в отношении Москвы.

Так Захарова прокомментировала заявление премьер-министра Японии Сигэру Исибы о том, что его правительство сохраняет курс на решение территориальной проблемы и заключение с Россией мирного договора.

"Ни один договор нельзя заключить без проведения переговоров. Как российская сторона неоднократно указывала ранее, возобновление полноценного межгосударственного диалога с Японией возможно исключительно в случае отказа официального Токио от враждебного курса, нацеленного на нанесение ущерба нашей стране и ее гражданам", - говорится в комментарии Захаровой, текст которого опубликован в субботу на сайте МИД РФ.

Как заявила Захарова, РФ исходит из того, что под решением территориальной проблемы может подразумеваться только международно-правовое оформление де-факто существующей границы Японии с Россией. "Ни о чем другом в свете обновленной Конституции РФ речи идти не может", - добавила она.