Ребенок погиб в результате атаки дрона в Брянской области

Москва. 1 декабря. INTERFAX.RU - Ребенок стал жертвой массированной атаки украинских беспилотников на Брянскую область, сообщил в ночь на воскресенье глава региона Александр Богомаз.

"В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Кроме того, в округе уничтожен частный жилой дом и поврежден многоквартирный дом.

Ранее Богомаз сообщал об уничтожении над областью 10 дронов ВСУ.