Российские военные сбили за ночь 15 украинских БПЛА над четырьмя регионами РФ

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Силы ПВО уничтожили в ночь на понедельник 15 украинских беспилотников в Белгородской, Брянской, Курской областях и Крыму, сообщили в министерстве обороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО уничтожены 15 украинских беспилотных летательных аппаратов. Восемь БПЛА уничтожены над территорией Курской области, четыре - над территорией Брянской области, два - над территорией Республики Крым и один - над Белгородской областью", - заявили в ведомстве.