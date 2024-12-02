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РФ запустит обязательную маркировку моторных масел с 1 сентября 2025 г.

РФ запустит обязательную маркировку моторных масел с 1 сентября 2025 г.
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ утвердило сроки введения обязательной маркировки в системе "Честный знак" в отношении ряда новых товаров, включая смазочные материалы и специальные автомобильные жидкости.

Согласно подписанному кабмином постановлению, их маркировка начнется с 1 сентября 2025 года.

Кроме того, правительство утвердило сроки обязательной маркировки бакалейной продукции: снеки (чипсы, сухарики, хлебцы и т.д.) начнут маркировать с 1 мая, а специи, приправы, уксусы - с 1 июля 2025 года.

Различные виды бытовой химии и косметической продукции планируется начать маркировать с 1 мая: сначала требование обязательной маркировки вступит в силу в отношении мыла, чистящих средств и т.д., с 1 июля распространится на средства для волос и бриться, с 1 октября - на косметические средства для макияжа и ухода за лицом, а также средства для гигиены полости рта.

Все участники оборота этих товаров должны будут зарегистрироваться в государственной информационной системе маркировки с 1 марта 2025 года.

РФ Честный знак
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