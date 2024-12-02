Минобороны РФ сообщило о новых ударах по объектам энергетики ВПК Украины

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России нанесли удары по аэродромам, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления БПЛА, сообщило в понедельник министерство обороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, пунктам управления беспилотными летательными аппаратами", - сказано в сообщении.

Удары нанесены также по скоплениям живой силы и военной техники противника в 127 районах, говорится в сводке.

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбиты снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS и 69 беспилотных летательных аппаратов самолётного типа, информирует Минобороны.

По его данным, всего с начала СВО уничтожены 649 самолётов, 283 вертолёта, 37 082 БПЛА, 586 ЗРК, 19 590 танков и других боевых бронированных машин, 1 497 боевых машин РСЗО, 18 847 орудий полевой артиллерии и миномётов, 28 935 единиц специальной военной автомобильной техники.

Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение и отразили девять украинских контратак, заявили в Минобороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 53-й, 66-й механизированных, 25-й воздушно-десантной, 68-й егерской бригад ВСУ, 109-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Лозовая, Купянск, Петропавловка Харьковской области, Серебрянка, Торское (ДНР), Надия (ЛНР) и Серебрянского лесничества", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ сообщили, что российские военные отразили девять контратак штурмовых групп ВСУ.

По словам военных, потери украинской армии составили: до 490 военнослужащих, боевую машину пехоты, две боевые бронированные машины, шесть пикапов, две единицы артиллерийского вооружения и четыре склада с боеприпасами.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 23-й, 54-й, 110-й механизированных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой, 59-й мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Андреевка, Константиновка, Николаевка, Шевченко, Григоровка, Часов Яр и Курахово (ДНР).

В военном ведомстве сообщили, что потери украинской армии составили: до 260 военнослужащих, три автомобиля, две единицы артиллерийского вооружения и два склада с боеприпасами.

"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике 95-й механизированной, 59-й мотопехотной бригад ВСУ, 111-й, 120-й бригад теробороны, 14-й и 15-й бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Гродовка, Пустынка, Новый Труд, Воздвиженка, Дзержинск и Заря (ДНР)", - сказали военные.

Группировка отразила девять украинских контратак, потери ВСУ составили: более 525 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины "Козак" и MaxxPro, два пикапа и семь единиц артиллерийского вооружения.

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 151-й механизированной бригады ВСУ и 108-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка (ДНР) и Комсомольское Запорожской области", - говорится в сообщении.

По данным Минобороны РФ, российские военные отразили две контратаки ВСУ.

"Потери противника составили до 150 военнослужащих, танк Leopard производства ФРГ, четыре боевые бронированные машины HMMWV и MaxxPro производства США, 14 автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Caesar производства Франции, 155 мм самоходная артиллерийская установка "Богдана" и 152 мм самоходная артиллерийская установка "Акация"", - сообщили в ведомстве.

Военные заявили, что подразделения группировки войск "Север" на харьковском направлении нанесли поражение формированиям 92-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Липцы Харьковской области и отразили три контратаки.

"Потери ВСУ составили до 35 военнослужащих, бронетранспортер, три автомобиля, два 152 мм орудия Д-20 и 122 мм гаубица Д-30", - сказали военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение живой силе и технике 31-й, 110-й механизированных бригад ВСУ и 124-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка Запорожской области, Днепровское и Береговое Херсонской области.

Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, два автомобиля и склад с боеприпасами", - сказали в Минобороны РФ.