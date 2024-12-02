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Минобороны РФ заявило, что ВСУ за сутки потеряли на курском направлении более 250 военных

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 250 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там более 37 350 человек, сообщило министерство обороны РФ в понедельник.

"За сутки потери ВСУ составили более 250 военнослужащих. Уничтожены танк, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, два автомобиля и четыре миномета. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - сказано в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 355 военнослужащих, говорится в сводке.

С начала боёв на курском направлении украинская армия потеряла 226 танков, 161 БМП, 123 БТРа, 1 206 боевых бронированных машин, 1 065 автомобилей, 305 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК, семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники, сообщает Минобороны.

По его данным, подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 11 украинских бригад в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово и Свердликово.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Викторовка, Гуево, Заолешенка, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Мирный, Нижний Клин, Николаевка, Николаево-Дарьино, Новая Сорочина, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Черкасское Поречное. А также - Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье и Павловка в Сумской области.

Минобороны РФ Курская область
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