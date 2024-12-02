Поиск

Москалькова надеется обменять 630 пленных ВСУ на российских военнослужащих

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 украинских военнопленных, которых Москва надеется обменять на российских военнослужащих, находящихся на Украине.

"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких", - сообщила Москалькова в своем телеграмм-канале в понедельник.

"Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации", - отметила Москалькова.

"Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", - подчеркнула Москалькова; к сообщению она приложила список, содержащий имена 630 человек.

Татьяна Москалькова
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

Синоптики прогнозируют зимнюю "жару" в азиатской части РФ

"Росатом" признал право добросовестных миноритариев СМЗ на компенсацию

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Продажи "АвтоВАЗа" в России в ноябре упали месяц к месяцу на 10-25%

Организатор русскоязычного даркнет-рынка по продаже наркотиков Hydra осужден пожизненно

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Иностранцы начали предоставлять биометрические данные на границе РФ

Генпрокуратура выявила нарушения в работе ФСИН по рассмотрению обращений граждан

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

Экспорт "Газпрома" в КНР по "Силе Сибири" вышел на максимальный проектный уровень

В Кремле видят в событиях в Грузии попытку повторить украинский Майдан

Туроператоры обратились к послу Мексики из-за отказов во въезде туристам из РФ

Ритейлер "Лента" купит дрогери-сеть "Улыбка радуги"

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });