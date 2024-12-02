Москалькова надеется обменять 630 пленных ВСУ на российских военнослужащих

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список 630 украинских военнопленных, которых Москва надеется обменять на российских военнослужащих, находящихся на Украине.

"Украинская сторона продолжает затягивать российско-украинский обмен пленными, пока семьи военнослужащих с обеих сторон продолжают ждать возвращения своих близких", - сообщила Москалькова в своем телеграмм-канале в понедельник.

"Ранее я сообщала, что Украина не соглашается забрать украинских военнослужащих, которые более года содержатся на территории Российской Федерации", - отметила Москалькова.

"Публикую соответствующий список с надеждой на их включение в ближайший обменный процесс", - подчеркнула Москалькова; к сообщению она приложила список, содержащий имена 630 человек.