Движение по Транскаму ограничено для большегрузов из-за разрушения части тоннеля

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Движение грузовиков через пункт пропуска Нижний Зарамаг приостановлено из-за частичного разрушения конструкций тоннеля на участке Транскавказской автомагистрали, сообщает ФТС РФ.

"Движение большегрузных автотранспортных средств на участке "Бурон - Северный Портал Рокского тоннеля" в обоих направлениях с 19:00 мск 2 декабря 2024 года запрещено до особого распоряжения", - говорится в сообщении.

Транскам является единственной дорогой, соединяющей Южную Осетию с Россией.