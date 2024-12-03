В РФ оценили потери ВСУ за сутки на курском направлении более чем в 300 человек

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Потери украинских войск на курском направлении за минувшие сутки составили свыше 300 военнослужащих, всего за время боевых действий противник потерял там более 37 655 человек, сообщило министерство обороны РФ во вторник.

"За сутки потери ВСУ составили более 300 военнослужащих. Уничтожены два танка, четыре боевые машины пехоты, из них две Bradley производства США, 17 боевых бронированных машин, 14 автомобилей, три артиллерийских орудия и шесть миномётов", - говорится в сообщении.

Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 37 655 военнослужащих, говорится в сводке.

С начала боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли 228 танков, 165 БМП, 123 БТРов, 1 223 боевые бронированные машины, 1 079 автомобилей, 308 артиллерийских орудий, 40 пусковых установок РСЗО, 13 пусковых установок ЗРК. Также уничтожены семь транспортно-заряжающих машин, 70 станций РЭБ, 13 РЛС контрбатарейной борьбы, четыре РЛС ПВО, 27 единиц инженерной и другой техники противника, сообщает Минобороны.

По его данным, войска группировки "Север" нанесли поражение формированиям одиннадцати украинских бригад противника в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Нижний Клин, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плёхово, Свердликово и Южный.

Ударами оперативно-тактической и армейской авиации, огнём артиллерии поражены живая сила и техника противника в районах населённых пунктов Агроном, Гуево, Махновка, Новая Сорочина, Старая Сорочина и Черкасское Поречное, а также Басовка, Беловоды, Веселовка, Водолаги, Журавка и Ободы в Сумской области, говорится в сообщении.