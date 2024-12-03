Путин назвал фильм "Люди Христовы. Наше время" документальным свидетельством событий на Украине

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин направил патриарху Московскому и всея Руси Кириллу и создателям фильма "Люди Христовы. Наше время" приветственную телеграмму, в которой назвал эту картину "вселяющей уверенность" в то, что следование традиционным духовным ценностям поможет достойно ответить на любые вызовы.

"Созданный нашими сербскими друзьями, этот фильм является документальным свидетельством трагических событий, происходящих на Украине, связанных с массовыми нарушениями прав и религиозных свобод миллионов людей, настоящим надругательством над исторической памятью, гонениями на православную церковь со стороны киевского режима", - говорится в приветствии президента.

Путин также отмечает: "Важно, что всё больше людей в мире понимают, в чём подлинные истоки конфликта на Украине, развязанного западными элитами. Что нет и никогда не будет оправдания преступлениям против мирных граждан, этническим, религиозным чисткам, терактам и карательным акциям, которые организуют неонацисты".

"Очень важно, что кадры фильма дают нам надежду, вселяют уверенность в том, что, сохраняя солидарность, традиционные духовные и нравственные ценности, завещанные нам предками, мы сможем достойно ответить на любые вызовы", - считает Путин.