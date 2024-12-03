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ФМБА получило патент на "электронный нос" для диагностики респираторных инфекций

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Федеральное медико-биологическое агентство России получило патент на портативный анализатор дыхания для диагностики респираторных инфекций, в том числе, коронавируса и туберкулеза, сообщили в пресс-службе ФМБА.

"ЦСП ФМБА России получено положительное решение о выдаче патентов на разработанное устройство анализа летучих органических соединений в составе выдыхаемого человеком воздуха и блок детектирования летучих органических соединений в составе выдыхаемого человеком воздуха", - говорится в сообщении пресс-службы агентства во вторник.

В сообщении отмечается, что "электронный нос" за несколько минут способен определить COVID-19, туберкулез и другие заболевания, передающиеся воздушно-капельным путем.

"Принцип функционирования прибора основан на детектировании и математическом анализе сигналов газовых сенсоров, которые реагируют на выдыхаемый воздух. Усовершенствованная конструкция блока учитывает влияние внешней атмосферы на регистрируемые отклики. Для анализа результатов применяются методы машинного обучения и искусственного интеллекта, а время скринингового исследования составляет всего от 1,5 до 5 минут", - отметила руководитель ФМБА России Вероника Скворцова, ее слова привели в сообщении.

Устройство для проведения неинвазивной экспресс-диагностики разработано специалистами Центра стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью (ЦСП) ФМБА России совместно с Институтом синтетических полимерных материалов имени Н. С. Ениколопова РАН, добавили в пресс-службе.

ФМБА
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