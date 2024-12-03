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Около 655 тыс. выпускников в РФ напишут итоговое сочинение 4 декабря

Около 655 тыс. выпускников в РФ напишут итоговое сочинение 4 декабря
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Порядка 655 тыс. выпускников 11-х классов в России напишут в среду, 4 декабря, итоговое сочинение, которое является одним из условий допуска к Государственной итоговой аттестации, сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Выпускники из Белгородской, Брянской и Курской областей в связи с обстановкой в этих регионах могут принять участие в сочинении по месту их фактического пребывания, в том числе на территории иных субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения вправе написать изложение. В этом году изложение напишут более 8 тыс. одиннадцатиклассников, сообщили в пресс-службе.

Итоговое сочинение или изложение начнется в 10:00 по местному времени. Продолжительность - 3 часа 55 минут (235 минут). Для участников с ограниченными возможностями здоровья продолжительность написания итогового сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. Рекомендуемый объем итогового сочинения - не менее 350 слов, итогового изложения - не менее 200 слов. Участники итогового сочинения могут пользоваться орфографическим словарем, итогового изложения - орфографическим и толковым словарями.

Сочинение (изложение) оценивается по системе "зачет" или "незачет". Дополнительные сроки - 5 февраля и 9 апреля 2025 года.

Рособрнадзор
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