Минцифры предложило эксперимент по подтверждению IT-компетенций разработчиков ПО

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Минцифры РФ предлагает провести эксперимент по добровольному подтверждению разработчиками программного обеспечения (ПО) своих компетенций на онлайн-платформе.

Проект постановления правительства, разработанный министерством, размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

"Минцифры запускает эксперимент, который позволит разработчикам ПО подтвердить свои навыки и получить сертификат IT-компетенций. Эта инициатива разработана по запросу IT-сообществ. Наша цель - предоставить гражданам бесплатный инструмент для подтверждения собственного уровня владения различными IT-компетенциями", - сообщили в пресс-службе ведомства.

Эксперимент предлагается провести с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года.

"Рынок сталкивается с дисбалансом между количеством джунов и сеньоров. Эксперимент поможет сделать рынок труда более прозрачным и эффективным для всех участников. Участие добровольное и бесплатное, а главное - подтверждение компетенций доступно онлайн", - добавили в пресс-службе министерства.

Для участия разработчику необходимо будет зарегистрироваться на платформе, пройти тестирование и выполнить практические задания. После этого сертификат IT-компетенций в электронном виде будет доступен в его личном кабинете на "Госуслугах".

"Личные данные разработчика никто не сможет увидеть. Если он захочет, он сможет прислать этот сертификат своему потенциальному работодателю, а может просто проверить свои силы в профессии", - отмечается в сообщении.

Оператор платформы компетенций будет назначен из числа организаций, подавших предложения.