Православные отмечают Введение во храм Пресвятой Богородицы

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - В эту среду Православная церковь отмечает Введение во храм Пресвятой Богородицы - один из двунадесятых праздников.

По преданию, когда Деве Марии исполнилось три года, родители повели ее в Иерусалимский храм, чтобы посвятить свое дитя служению Богу, исполнив таким образом обет, данный Господу накануне рождения девочки.

Священник, встретивший Марию в церкви, повел ее в алтарь, куда из всех людей только раз в году входил он сам с очистительной жертвенной кровью. Вручив дитя воле Божьей, родители Марии вернулись домой, а девочка осталась жить в помещении для девственниц, которое находилось тут же, при храме.

В старину православные ассоциировали праздник Введения с началом настоящей зимы. Поскольку декабрь был богат всевозможными праздниками, люди стремились знать, какая погода выпадет на праздничное время. Согласно народной примете, если на Введение будет мороз, то и все праздники окажутся морозными, а если погода будет сравнительно мягкой, значит, в праздники будет не очень холодно.