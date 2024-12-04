Российская группировка "Запад" сообщила о ракетном ударе по пункту временной дислокации ВСУ

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Группировка войск "Запад" нанесла ракетный удар по пункту временной дислокации бригады ВСУ в Харьковской области, сообщил представитель группировки Иван Бигма.

"Ракетными войсками группировки нанесен удар по пункту временной дислокации 116-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новоплатоновка", - сказал Бигма.

По его словам, в результате удара украинская армия потеряла до 45 военнослужащих.

"В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями вскрыты и подавлены более 100 объектов ВСУ", - добавил Бигма.

По его данным, за сутки уничтожено 20 пунктов управления БПЛА ВСУ и 11 беспилотников самолетного типа.