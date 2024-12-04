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Над регионами России за ночь уничтожили 24 украинских дрона

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Средства противовоздушной обороны сбили 24 дрона ВСУ над Ростовской, Брянской, Белгородской, Астраханской и Рязанской областями, а также над Кубанью, сообщили в Минобороны РФ.

"Шесть БПЛА уничтожены над территорией Ростовской области, пять - над территорией Брянской области, четыре - над территорией Белгородской области, три - над территорией Рязанской области, один - над территорией Астраханской области и пять - над территорией Краснодарского края", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о 12 беспилотниках ВСУ, сбитых утром над Таганрогом.

Хроника 24 февраля 2022 года – 04 декабря 2024 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ
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