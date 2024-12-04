Господдержка туризма на Дальнем Востоке на фоне высоких ставок будет изменена

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Система господдержки проектов в сфере туризма на Дальнем Востоке будет изменена в условиях высоких ставок по кредитам, сообщил вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев журналистам в Южно-Сахалинске.

"Мы договорились с Алексеем Олеговичем (Чекунковым, главой Минвостокразвития - ИФ) о том, что немножечко будем переделывать систему поддержки, выделяя приоритет рекреационным проектам, потому что все-таки рекреационные проекты - они не так быстро окупаются, как производственные, а они нам нужны. И если мы сейчас в силу высокой ставки притормозим реализацию проектов, то мы отбросим их на несколько лет. Мы отбросим развитие этой отрасли в целом в Российской Федерации", - сказал полпред.

Он сообщил, что у одного из инвесторов, который реализует проект в рамках горнолыжного курорта "Горный воздух" в Южно-Сахалинске, "поползли сроки по самой важной части - по новым горнолыжным трассам", одна из причин - высокие ставки по кредитам. Инвестор сдвинул сроки на 2027-2028 годы, а строительство гостиниц без развития этой инфраструктуры не окупится, считает Трутнев.

В этой связи он поручил Корпорации развития Дальнего Востока, Минвостокразвития вместе с инвестором "посмотреть, как сделать так, чтобы максимально помочь инвестору реализовать проект как можно быстрее (...), нам надо вместе поднажать и разработать механизмы, которые позволят реализовать проект строительства новых трасс быстрее".

Он добавил, что иначе "люди по-прежнему будут искать, куда ехать - в Турцию, или куда там ездить, по-прежнему мы будем вывозить деньги за границу и чувствовать себя такими зависимыми".

"Мне это не нравится. Поэтому считаю, что перед министерством по развитию Дальнего Востока, да и перед руководством Сахалинской области стоит задача как можно быстрее это все собрать вместе - построить горнолыжные трассы, установить подъемники, поставить гостиницы и сделать Сахалин одним из замечательных центров зимнего отдыха в Российской Федерации", - отметил Трутнев.

"Горный воздух" - расположен в городской черте Южно-Сахалинска. В настоящее время здесь функционирует 25 трасс на горах Большевик и Красная, в том числе две зоны фрирайда общей протяженностью более 38 км. На 13 км трасс оборудованы системы искусственного оснежения. Подъем посетителей обеспечивают 5 канатных дорог в гондольном и кресельном исполнении. К 2030 году протяженность горнолыжных трасс планируется увеличить до 85 км, число канатных дорог - до 9.

В рамках территории опережающего развития ТОР "Горный воздух", созданной постановлением правительства РФ от 2016 года, по соглашениям с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики реализуется 31 проект. Целью ТОР было создание на базе турбазы горнолыжного курорта, всесезонного центра спорта и туризма.

В частности, гостиничный комплекс с канатной дорогой и горнолыжными трассами собиралось построить на "Горном воздухе" ООО "Мантера-Групп", управляющее горнолыжным курортом "Красная Поляна" в Сочи.

Предполагается, что у подножия горы Красная появится туристический кластер. "Мантера-Групп" возведёт гостиницы на 1,66 тыс. номеров - под строительство выделен участок площадью 101,3 га. Инвестор построит подвесную канатную дорогу гондольного типа, новые горнолыжные трассы, систему оснежения, рестораны, кафе, выполнит благоустройство территории. Протяженность "канатки" составит почти 2 км. Приступить к строительству объектов компания планировала в 2023 году и завершить их в 2024 году.