Роспотребнадзор взял на контроль данные о неизвестном вирусе в Конго

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Специалисты Роспотребнадзора взяли к контроль информацию о случаях заболевания неизвестным вирусом в Демократической Республике Конго, жертвами которой стали более 140 человек.

Симптомы у заразившихся похожи на грипп, люди жалуются на высокую температуру и сильную головную боль.

В службе также напомнили, что в сети учреждений Роспотребнадзора создана лабораторная база, имеются подготовленные специалисты, функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет быстро выявлять риски и принимать дополнительные меры. Информация о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание оперативно поступает в Роспотребнадзор.

