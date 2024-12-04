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Решетников заявил о рисках охлаждения экономики при дальнейшем снижении доступности кредита

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Дальнейшее ограничение доступности кредита несет риски охлаждения экономики в масштабах, которые не сопоставимы с целями правительства, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников в ходе инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!".

"Чрезмерное ограничение доступности кредита и вообще ограничение доступности кредита может привести к сокращению не только инвестиций, но и занятости, и выпуска. В этом случае есть риски того, что охлаждение экономики будет в масштабах, не совместимых с нашими целями", - сказал он.

По его словам, крайне важны скоординированные действия правительства с Центральным банком.

"Мы детально сейчас анализируем все эти процессы. Правительство со своей стороны делает максимум и для расширения экономики предложения, и чтобы помочь ЦБ выполнить эту задачу совместно (достижения таргета - ИФ), и быстрее перейти к смягчению ДКП", - сказал министр.

Максим Решетников ВТБ Минэкономразвития
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