Покупатель в РФ должен будет дать письменное согласие на допуслуги, автоотметки им не являются

Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ защитит граждан от навязывания дополнительных товаров и услуг, теперь для их оформления понадобится письменное согласие покупателя, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"На сегодняшнем заседании правительства у нас стоит очень важный вопрос о навязывании гражданам разных услуг и товаров", - сказал Мишустин в ходе заседания кабинета министров в среду.

"Правительством подготовлены новые корректировки в законодательство. На получение дополнительных товаров и услуг покупатель должен дать согласие в письменной форме. Автоматические отметки ими не являются", - добавил он.

Мишустин отметил, что у граждан сохранится право отказаться от оплаты дополнительных услуг. "А если на это все же вынудили перечислить средства, люди могут потребовать от продавца вернуть потраченную сумму", - сказал глава кабинета министров.

Он уточнил, что иногда люди даже не понимают, что соглашаются на дополнительные услуги, например, при покупке билетов на самолет или поезд. В конечную стоимость может автоматически прибавиться цена страховки. С такими ситуациями сталкиваются и жильцы многоквартирных домов при оплате коммунальных услуг, а также посетители автосалонов при приобретении автомобиля.

"Такая тактика навязывания четко выстроена. Буквально один клик в онлайн документе увеличивает расходы людей", - отметил глава правительства.

"Рассчитываем, что предлагаемые изменения позволят нам усилить защиту прав наших потребителей, а также добросовестных предпринимателей, которые избегают подобных уловок в своей деятельности", - подчеркнул Мишустин.