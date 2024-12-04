Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой была аннулирована виза в Мальту в преддверии Совета глав МИД ОБСЕ, который пройдет 5-6 декабря в Валлетте (Мальта), сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в документе, в ходе предстоящего заседания "особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД".