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Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ

Марии Захаровой аннулировали мальтийскую визу накануне заседания СМИД ОБСЕ
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Официальному представителю МИД РФ Марии Захаровой была аннулирована виза в Мальту в преддверии Совета глав МИД ОБСЕ, который пройдет 5-6 декабря в Валлетте (Мальта), сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

"Беспрецедентным случаем стало аннулирование накануне мероприятия уже выданной Мальтийским председательством визы официальному представителю МИД России Марии Захаровой с формулировкой "в силу не зависящих от них обстоятельств", - говорится в сообщении ведомства.

Как отмечается в документе, в ходе предстоящего заседания "особое внимание будет уделено проблеме невыдачи виз членам российской делегации на различные мероприятия в системе ОБСЕ, в том числе на предстоящее заседание СМИД".

МИД Мальта ОБСЕ Мария Захарова
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