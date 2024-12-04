Власти РФ решили поддержать бизнес, развивающий страны Африки

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Правительство России приняло решение о создании механизма финансовой поддержки для российских компаний, заинтересованных в инвестировании в страны Африки, сообщил вице-премьер Алексей Оверчук.

"Правительством принято решение о создании инвестиционного фонда как механизма содействия российским компаниям, заинтересованным в инвестировании в проекты в области энергетики, транспорта и логистики, а также добычи полезных ископаемых на Африканском континенте", - цитирует Оверчука пресс-служба правительства РФ.

По словам вице-премьера, экономики африканских стран развиваются, что в совокупности с благополучной демографической ситуацией способствует увеличению потребления и росту рынков. "Российский бизнес заинтересован в развитии торгово-экономических связей с африканскими партнерами, реализации своего экспортного потенциала. Мы также заинтересованы в ведении сбалансированной торговли, насыщении нашего рынка импортными товарами, что предполагает формирование соответствующих условий", - отметил Оверчук.

Он добавил, что освоение новых рынков сопряжено с необходимостью наращивания деловых контактов, развития транспортно-логистической и энергетической инфраструктуры, а также известными инвестиционными рисками. "По мнению экспертов, фонд будет способствовать привлечению в экономики африканских стран российских государственных и частных инвестиций, общий объем которых может составить не менее $2 млрд, и его работа положительно отразится на росте товарооборота между Россией и Африкой", - резюмировал Оверчук.

"Планируем, что инвестиционный фонд начнет функционировать в 2025 году", - сказал вице-премьер.