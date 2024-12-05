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Минстрой обдумывает создание патронажных жилищно-строительных кооперативов

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Минстрой рассматривает возможность создания патронажных жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) для улучшения жилищных условий граждан, сообщила на круглом столе в Госдуме директор департамента жилищной политики министерства Ольга Корниенко.

"Одна из последних идей, которую нам предложили коллеги, которая нашла поддержку внутри стен министерства и сейчас находится в проработке - это создание еще одной формы жилищно-строительных кооперативов с государственной поддержкой. Это патронажные жилищно-строительные кооперативы", - сказала она.

Она отметила, что на сегодня остаются две формы кооперации граждан, "которые более-менее урегулированы законодательством": это жилищно-строительные кооперативы с господдержкой и жилищно-накопительные кооперативы, которые работают по 215-ФЗ.

Предполагается, что создание патронажного ЖСК будет инициироваться органами государственной либо муниципальной власти для отдельных категорий граждан. Определять последние - право субъектов или муниципалитетов. В рамках ЖСК будет предоставляться земельный участок и возможность получения займов для строительства жилого дома с невысокой стоимостью таких денег и достаточно длительным периодом для их возврата.

"Соответственно, будут определенные ограничения в распоряжении такими жилыми помещениями для пайщиков кооперативов, чтобы исключить вот эту рыночную составляющую, которая в свое время, к сожалению, позволила ЖСК стать незаконной альтернативой 214 федеральному закону ("Об участии в долевом строительстве" - ИФ)", - уточнила представитель Минстроя.

Корниенко напомнила, что идея кооперативов, которые создавались по решениям органов власти, была еще в СССР и потом сохранялась в переходный период. Она добавила, что необходимо будет вернуться к проработке вопроса о возможности залога пая, без урегулирования которого механизм может не получить активного развития.

"С нашей точки зрения, основным залогом для успешности жилищно-строительного кооператива в реализации проекта являются основными две составляющие. Первое - это наличие достаточного объема денежных средств. А второе (...) - наличие социалистической сознательности пайщиков", - также отметила Корниенко.

Ольга Корниенко Минстрой СССР ЖСК Госдума
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