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Отельеры предложили перенаправить часть выплат в соцфонд на повышение зарплат сотрудникам

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - За последние полтора года зарплаты в гостиничном бизнесе выросли, однако они по-прежнему ниже среднеотраслевого показателя, решением этой проблемы может стать перераспределение отельерами части взносов в Социальный фонд России на повышение зарплат сотрудникам, считает вице-президент Российской гостиничной ассоциации (РГА) Алексей Мусакин.

"За последние полтора-два года зарплаты выросли примерно на 35-40% в гостиничном бизнесе. Они пока не догнали полностью среднеотраслевой показатель, но к нему очень близко приблизились. То есть раньше мы отставали процентов на 25%, сейчас процентов на 7-10 отстаем от среднеотраслевого, что тоже не очень хорошо, потому что есть конкурирующие отрасли, которые забирают наших сотрудников. Решением может стать снижение выплат социальный фонд, потому что слишком у нас большой получаются затраты на персонал", - рассказал он на сессии Петербургского международного туристского форума "Travel Hub. Путешествуй!".

По словам Мусакина, в РГА готовы заключить соглашение между бизнесом и государством, что высвобожденные средства будут направлены конкретно на повышение зарплат сотрудников отелей, чтобы превысить средний отраслевой показатель.

Как отметил эксперт, сейчас в некоторых отелях доля расходов на персонал в общих затратах выросла с 60% до 75%.

Мусакин рассказал, что в октябре зарплата горничной в отелях, включенных в ассоциацию, составила 92 тысячи рублей.

"Но это было с переработкой, а когда я посмотрел оклад - это 70 с лишним тысяч рублей. Еще в 2019 году мы платили 45 тысяч, то есть зарплата выросла быстрее, чем выручка наших отелей", - подчеркнул он.

РГА Социальный фонд Алексей Мусакин
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