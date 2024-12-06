Академика Велихова похоронят на Новодевичьем кладбище 9 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Похороны академика Евгения Велихова пройдут в понедельник, 9 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.

О смерти почетного президента Курчатовского института стало известно в ночь на 6 декабря.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Он окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова, специализировался на физике плазмы и термоядерном синтезе. В 1972 году он основал в МФТИ на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики. После этого он создал в МФТИ и новый факультет - проблем физики и энергетики. С 1961 года он работал в Курчатовском институте, возглавлял его, а с 2015 года стал почетным президентом.

В 1975 году он руководил разработкой в СССР управляемых термоядерных реакторов. В 1986 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Вице-президент Академии наук СССР в 1978 - 1991 года, а затем уже Российской академии наук с 1991 по 1996 гг.

Велихов был инициатором проекта международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Он - луреат множества государственных наград СССР и РФ: полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель трех Орденов Ленина, Герой труда, лауреат премии Американского физического общества (премия Лео Силарда), лауреат премии Карпинского.