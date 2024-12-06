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Академика Велихова похоронят на Новодевичьем кладбище 9 декабря

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Похороны академика Евгения Велихова пройдут в понедельник, 9 декабря, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Российской академии наук.

О смерти почетного президента Курчатовского института стало известно в ночь на 6 декабря.

Евгений Велихов родился 2 февраля 1935 года в Москве. Он окончил физический факультет МГУ имени Ломоносова, специализировался на физике плазмы и термоядерном синтезе. В 1972 году он основал в МФТИ на факультете аэрофизики и космических исследований кафедру плазменной энергетики. После этого он создал в МФТИ и новый факультет - проблем физики и энергетики. С 1961 года он работал в Курчатовском институте, возглавлял его, а с 2015 года стал почетным президентом.

В 1975 году он руководил разработкой в СССР управляемых термоядерных реакторов. В 1986 году участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Вице-президент Академии наук СССР в 1978 - 1991 года, а затем уже Российской академии наук с 1991 по 1996 гг.

Велихов был инициатором проекта международного экспериментального термоядерного реактора ITER.

Он - луреат множества государственных наград СССР и РФ: полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством", обладатель трех Орденов Ленина, Герой труда, лауреат премии Американского физического общества (премия Лео Силарда), лауреат премии Карпинского.

Новодевичье кладбище Курчатовский институт Чернобыльская АЭС Евгений Велихов РАН
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