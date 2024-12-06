МИД осудил уничтожение в Латвии российского историко-культурного наследия

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Временный поверенный в делах Латвии в России Даце Рутка была вызвана в МИД России 5 декабря, ей выразили протест в связи с демонтажом связанных с Россией памятных объектов, сообщили на Смоленской площади.

"Ей был выражен решительный протест в связи с очередной волной уничтожения российского историко-культурного наследия в этом прибалтийском государстве. Речь, в частности, идет о демонтаже памятника военачальнику М.Барклаю-де-Толли, мемориальной таблички А.С.Пушкина, бюста А.Керн", - говорится в сообщении.

Дипломату заявили, что "упомянутые злонамеренные действия латвийских русофобов глубоко аморальны и неприемлемы в цивилизованном мире", указал МИД.

"Российская сторона призывает ЮНЕСКО и другие профильные международные институты осудить подобные варварские действия", - добавили в ведомстве.

Рижская дума в середине октября утвердила демонтаж памятник Михаилу Барклаю де Толли, семья которого была тесно связана с Ригой. Монумент в 2002 году был установлен по инициативе бизнесмена Евгения Гомберга. Это копия памятника 1913 года, который исчез при эвакуации в 1915 году. Гомберг сообщил в соцсетях, что поставил демонтированный памятник на своем земельном участке.

Демонтаж памятного камня Александру Пушкину и бюста Анны Керн обсуждался в сентябре.