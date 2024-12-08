Морской пассажирский транспорт возобновил работу в Севастополе

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Рейд в Севастопольской бухте открыли, морской пассажирский транспорт возобновил работу после второй остановки в воскресенье, сообщается в телеграм-канале дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

Остановка продлилась 35 минут, о ее причинах не сообщалось.

О временной приостановке работы морского пассажирского транспорта в Севастополе сообщалось в воскресенье днем, тогда остановка продлилась менее часа.