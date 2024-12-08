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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 20:04

МЧС РФ получит 61,5 млн рублей на размещение и питание людей в курских ПВР

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - Правительство РФ выделяет МЧС России более 61,5 млн рублей на компенсацию расходов на размещение и питание граждан в пунктах временного размещения (ПВР) Курской области.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, текст которого размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Выделить в 2024 году МЧС России для предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Курской области в целях возмещения понесенных бюджетом Курской области расходов на размещение и питание граждан РФ, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территория субъектов РФ, на которых введены максимальный и средний уровень реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения и находившихся в пунктах временного размещения и питания на территории Курской области, бюджетные ассигнования в размере 61 млн 504,7 тыс. рублей из резервного фонда правительства РФ", - говорится в документе.

Средства выделены из расчета - до 913 рублей на человека в сутки за временное размещение, до 415 рублей на человека в сутки за питание.

Согласно распоряжению, МЧС России должно осуществить контроль за целевым и эффективным использованием бюджетных ассигнований с представлением доклада в правительство Российской Федерации до 1 марта 2025 года.

правительство РФ Курская область ПВР
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