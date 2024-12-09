Информация о минировании ТЦ в Кисловодске не подтвердилась

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Завершена проверка торгового центра в Кисловодске (Ставропольский край) после получения анонимной информации о наличии там взрывчатых веществ, сообщил глава города Евгений Моисеев.

"Информация о минировании торгового центра в Кисловодске не подтвердилась. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено", - написал Моисеев в своем телеграм-канале.

Мэр уточнил, что на время проверки было эвакуировано около 150 человек.

Ранее пресс-служба администрации города информировала, что в воскресенье в дежурную часть Кисловодска поступил звонок, в ходе которого неизвестный сообщил о "наличии взрывчатых веществ и взрывных устройств" в торговом центре "Сити-центр" на проспекте Победы.