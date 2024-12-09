Российские военные сбили за ночь 13 дронов ВСУ над тремя регионами РФ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные уничтожили в ночь на понедельник 13 украинских беспилотников над Белгородской, Ростовской и Астраханской областями, сообщили в Минобороны РФ.

"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 13 украинских беспилотных летательных аппаратов: восемь БПЛА - над территорией Белгородской области, три - над территорией Ростовской и два - над территорией Астраханской области", - говорится в сообщении.