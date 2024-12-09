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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Правительство изменило правила субсидирования АПК Белгородской, Курской и Брянской областей

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Правительство скорректировало правила предоставления и распределения субсидий сельхозпредприятиям Белгородской, Курской и Брянской областей, а также приняло решение о выделении ДНР и ЛНР, Запорожской области свыше 330 млн рублей на адресную поддержку АПК.

Об этом на совещании с вице-премьерами сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

По новым правилам субсидирования, сельхозпредприятия Белгородской, Курской и Брянской областей смогут пролонгировать использование инвестиционных кредитов на один год, оформить отсрочку по уплате процентов и основного долга на тот же период, продлить срок выплаты одновременно с отсрочкой платежа.

Соответствующие дополнительные соглашения к договорам смогут заключить сельхозпроизводители, потребительские кооперативы и фермерские хозяйства.

"Нужно оказать аграриям в этих российских субъектах максимальное содействие, чтобы они могли дальше выполнять свои планы и предоставлять гражданам востребованные и качественные продукты питания", - подчеркнул Мишустин.

Адресная поддержка АПК Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской области в размере свыше 330 млн рублей направляется для того, чтобы бизнес мог там сохранить рабочие места, отметил глава правительства.

ДНР и ЛНР получат 105,2 млн и 179,4 млн рублей соответственно, Запорожская область - почти 50 млн рублей.

Финансирование будет предоставляться предприятиям, зарегистрированным на сельских территориях и занимающимся животноводством. Условие получения средств - сохранение числа рабочих мест на уровне не ниже прошлогоднего. Отбором предприятий, которые смогут претендовать на субсидии, займутся местные власти.

Мишустин поручил вице-премьеру Дмитрию Патрушеву, чтобы Минсельхоз внимательно отслеживал эффективность и - главное - целевое использование всех предоставленных средств.

Михаил Мишустин Запорожская область Дмитрий Патрушев Брянская область Курская область Белгородская область ЛДНР
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