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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

Володин переизбран председателем Парламентской Ассамблеи ОДКБ

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин в понедельник избран председателем Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

Соответствующее решение принято на совместном заседании Совета и семнадцатого пленарного заседания Парламентской Ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности.

В соответствии с пунктом 2 статьи 4 Временного положения о Парламентской Ассамблее ОДКБ ее председатель избирается на пленарном заседании из числа членов Совета сроком на три года. Выборы председателя прошли 29 ноября 2021 года. В 2021 году председателем ПА ОДКБ также был избран Володин.

Госдума Вячеслав Володин ОДКБ
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