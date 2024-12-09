Вынесен приговор фигурантам дела о хищении 1,1 млрд руб. при закупке авто для ГАИ

Среди осужденных - представитель концерна Skoda

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Замоскворецкий суд Москвы признал представителя автоконцерна Skoda и еще троих человек виновными в особо крупном хищении при закупке автомобилей для ГАИ.

"Приговором суда Елене Яковлевой назначено наказание в виде 6 лет колонии общего режима", - сообщили в суде.

Также к 7 годам колонии приговорен экс-сотрудник Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Евгений Никитенко, 7,5 и 7 лет колонии получили учредитель ООО "Центр подготовки и поддержки "Движение" Сергей Кузьменко и гендиректор компании Денис Давыдов.

С осужденных также суд взыскал в пользу МВД России более 1,1 млрд рублей в качестве возмещения причиненного ущерба.

Как установлено следствием и судом, осужденные существенно завысили цены на приобретенные для нужд ГАИ автомобили Skoda Octavia и их комплектующие. В результате из бюджета было похищено порядка 1,1 млрд рублей, выделенных на обновление автопарка патрульных машин.