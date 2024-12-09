Путин и Мишустин поздравили коллектив "Коммерсанта" с 35-летием издания

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин поздравил газету "Коммерсант" с 35-летием, объяснив ее популярность уникальным редакционным коллективом, который следует лучшим традициям журналистики.

"Убеждён, что главный секрет такого прочного, непреходящего успеха - ваш коллектив единомышленников. Вы стремитесь следовать лучшим традициям журналистики, обеспечиваете свою аудиторию оперативными и актуальными новостями, реализуете разноплановые, содержательные проекты", - говорится в поздравлении Путина коллективу редакции "Коммерсанта".

В свою очередь премьер РФ Михаил Мишустин в своем поздравлении отметил, что "Коммерсантъ" "остаётся одним из наиболее авторитетных и влиятельных деловых СМИ в России, неотъемлемой частью жизни бизнес-сообщества нашей страны, служит надёжным источником достоверной и объективной информации".

"Издательский дом "Коммерсантъ" – это собственный узнаваемый стиль с острыми вопросами, различными точками зрения, что делает "Ъ" интересным и востребованным для широкого круга читателей. Важно, что вы динамично развиваетесь, осваиваете современные мультимедийные форматы, сохраняя лучшие традиции отечественной журналистики", - подчеркнул Мишустин.