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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:32

Заместители министра обороны РФ Горемыкин и Евкуров повышены в звании до генералов армии

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Заместителям министра обороны России Виктору Горемыкину и Юнус-Беку Евкурову присвоено звание генерал армии, следует из указа президента РФ, который опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник.

Горемыкин возглавляет главное военно-политическое управление Вооруженных сил РФ. Евкуров курирует вопросы боевой подготовки.

Повышен в звании до генерал-полковника заместитель министра обороны РФ Андрей Булыга, отвечающий за тыл.

Еще одному заместителю министра обороны РФ - Павлу Фрадкову - присвоено звание генерал-майор. Фрадков в Минобороны РФ отвечает за вопросы управления имуществом и строительство.

Согласно документу, звание генерал-полковник присвоено Александру Санчику. 26 ноября газета "Ведомости" сообщила, что теперь он командует группировкой "Южная" в зоне специальной военной операции на Украине.

Звание адмирал присвоено заместителю главкома ВМФ РФ Владимиру Воробьеву.

Согласно указу, звание генерал-лейтенант присвоено заместителю начальника главного военно-политического управления ВС РФ Апты Алаудинову, который командует спецназом "Ахмат".

Минобороны РФ Виктор Горемыкин Юнус-Бек Евкуров
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