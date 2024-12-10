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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 04:58

Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Олекминска в Якутии, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Воздушное судно Як-40, следовавшее рейсом Братск-Олекминск, при посадке в аэропорту Олекминска выкатилось за пределы ВПП. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.

Аэробратск Як-40 Восточно-Сибирская транспортная прокуратура Якутия
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