Самолет Як-40 выкатился за пределы ВПП при посадке в Якутии

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Самолет Як-40 авиакомпании "Аэробратск" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке в аэропорту Олекминска в Якутии, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

"Воздушное судно Як-40, следовавшее рейсом Братск-Олекминск, при посадке в аэропорту Олекминска выкатилось за пределы ВПП. Пострадавших нет. Обстоятельства происшествия устанавливаются", - говорится в сообщении.

Якутская транспортная прокуратура организовала проверку.