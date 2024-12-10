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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 11:45

Министр обороны Индии заявил о давлении извне с целью помешать сотрудничеству с Россией

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна, несмотря на геополитические вызовы и огромное давление публичного и частного характера, приняла осознанное решение углублять и расширять сотрудничество с Россией. Он сказал об этом на переговорах с министром обороны России Андреем Белоусовым в Москве

"Несмотря на то, что существуют геополитические вызовы и есть огромное давление на Индию публичного и частного характера, Индия приняла осознанное решение, что она не только будет продолжать тесные контакты с Россией, но и будет углублять и расширять наше взаимодействие. Мы всегда будем вместе с нашими российскими коллегами", - сказал Сингх.

По его оценке, в условиях противодействия геополитическим вызовам взаимоотношения Москвы и Дели "показали замечательную устойчивость".

"Наши отношения идут полным ходом", - подчеркнул Сингх.

Он также отметил, что сотрудничество двух стран успешно развиваются и на основе многосторонних платформ, в том числе в "Большой двадцатке", БРИКС и ШОС.

"У нас появляются новые возможности для взаимных контактов", - заявил министр обороны Индии.

Он выразил уверенность, что его первая личная встреча с российским коллегой послужит тому, чтобы совместно работать, консолидировать и углублять оборонные направления особого привилегированного стратегического партнерства между Индией и Россией.

Сингх прибыл в Москву для проведения 21-го заседания российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

БРИКС Индия ШОС Андрей Белоусов Раджнатх Сингх Минобороны
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