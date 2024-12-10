Минздрав РФ разработал Кодекс этики применения ИИ в охране здоровья

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Минздрав России разработал Кодекс этики применения искусственного интеллекта (ИИ) в охране здоровья; следование его положениям позволит повысить доверие россиян к этой технологии, сообщает пресс-служба министерства.

Следование положениям Кодекса позволит повысить доверие россиян к этой технологии и помочь разработчикам систем с применением ИИ создавать необходимые для отрасли, безопасные и конкурентоспособные решения, отметили в министерстве.

Кодекс предназначен для регулирования отношений, связанных с этическими аспектами разработки; внедрения и использования технологий ИИ в охране здоровья, включающий набор принципов и рекомендаций, распространяющийся на все этапы жизненного цикла системы ИИ, информирует пресс-служба.

"Разработка Кодекса обсуслена необходимостью защиты интересов людей, отдельных групп и каждого человека, права и свободы которого рассматриваются как наивысшая ценность; выработки ответственного подхода участников сообщества ИИ; укрепления доверия пациентов, врачей и общества к ИИ", - добавили в Минздраве.