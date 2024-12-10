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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

Военный суд приговорил белгородца к 16 годам колонии за госизмену

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - В Москве 2-й западный окружной военный суд приговорил к 16 годам лишения свободы 28-летнего жителя Белгородской области Василия Павлова по делу о госизмене и участию в террористической организации, сообщила столичная прокуратура.

Следствие и суд установили, что он вступил в запрещенный в России и признанный террористическим "Легион свободы России" и передавал его представителю через мессенджер информацию о российских военных. По данным следствия, осенью 2023 года Павлов передавал представителю террористической организации сведения о месте дислокации дивизиона, несущего боевое дежурство.

"Также он изготовил графический дизайн листовки, призывающей вступать в ряды организации, после чего получил задание распространить листовки по почтовым ящикам жителей города Белгород, однако был задержан", - рассказали в прокуратуре.

Павлов признан виновным по ст. 275 УК (государственная измена), ч. 2 ст. 205.5 УК (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической).

Первые три года назначенного срока он будет отбывать в тюрьме, а остаток - в колонии строгого режима, также ему назначено ограничение свободы сроком на 1 год.

Приговор в законную силу не вступил.

Белгород Москва Белгородская область Василий Павлов
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