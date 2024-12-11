Роспотребнадзор обнаружил в продаже аромаингаляторы с незаконно полученными документами

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Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор в ходе мониторинга обнаружил в продаже "аромаингаляторы для носа", популярные у подростков, с незаконно полученными декларациями о безопасности, ведомством принимаются меры по приостановке действия документов, а также реализации данной продукции.

Ведомство провело мониторинг информации о продающихся на маркетплейсах "аромаингаляторах для носа".

Согласно размещенной информации о товаре на сайте интернет-маркетплейса, было установлено, что данная продукция "зачастую сопровождается декларациями о соответствии требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции", не подтвержденными основаниями для выдачи таких деклараций, либо информация о сопроводительных документах отсутствует".

Роспотребнадзором принимаются оперативные меры по приостановлению действия подобных документов, а также реализации данной продукции, сообщили в ведомстве.

Там отметили, что так называемые "аромаингаляторы" становятся все более популярными среди подростков.

Эти продукты часто продаются онлайн, имеют привлекательный дизайн упаковки и различные вкусы. Продавцы используют маркетинговые методы, которые привлекают подростков: персонажи из видеоигр и мультфильмов, реклама в социальных сетях. В видеоматериалах при этом нет информации о возрастных ограничениях, а на некоторых видео и вовсе указанную продукцию употребляют несовершеннолетние.